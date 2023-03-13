Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank iflası etti! 2008 krizi tekrarlanır mı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:47

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:48

Silicon Valley Bank (SVB) cuma günü, müşterilerini birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

SVB’nin iflası, ABD’de 2008’deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

İflas ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemiş, dünya çapında bankacılık hisselerinde düşüş görülmüştü.

1983’te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu.

Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD’de olan bankanın, 8500’den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB’nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175.4 milyar dolardı.

Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

ABD'DEN ARDI ARDINA İFLASLARDAN SONRA KRİTİK AÇIKLAMA

AA'nın aktardığına göre, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg tarafından yapılan açıklamada halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

BİDEN’LA İSTİŞARE EDİLDİ

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Yellen’ın, FDIC ve Fed’in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC’nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, “Mudiler, 13 Mart Pazartesi gününden itibaren paralarının tamamına erişebilecekler. SVB kararıyla ilgili hiçbir kayıp, vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak.” ifadesi kullanıldı.

SIGNATURE BANK İÇİN DE BENZER BİR RİSK VAR

New York merkezli Signature Bank’ın da iflas ettiği aktarılan açıklamada, “Eyalet otoritesi tarafından kapatılan Signature Bank için de benzer bir sistemik risk durumunu duyuruyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu kurumun tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilen açıklamada, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı vurgulandı. Açıklamada, hissedarlar ve belirli teminatsız alacaklıların korunmayacağı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC’nin açıklamasında, FDIC’nin sigortasız mudileri desteklemek için uğradığı zararların kanun gereği bankalara özel bir değerlendirme yapılarak tazmin edileceği aktarıldı.

FED’DEN EK FON

Fed’in bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurduğuna da işaret edilen açıklamada, ABD bankacılık sisteminin büyük ölçüde finansal krizden sonra yapılan reformlar nedeniyle dirençli ve sağlam bir temel üzerinde durduğu vurgulandı.

Açıklamada, atılan yeni adımlarla birlikte söz konusu reformların mudilerin tasarruflarının güvende kalmasını sağlamak için gerekli adımları atma taahhüdünü gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan Fed’den yapılan bir diğer açıklamada, uygun mevduat kurumlarına sağlanacak ek finansmanın bankacılık sisteminin mevduatları koruma kapasitesini güçlendireceği ve ekonomiye sürekli para ile kredi sağlanmasına imkan vereceği aktarıldı. Açıklamada, “Fed, ortaya çıkabilecek herhangi bir likidite baskısını ele almaya hazır” ifadesi kullanıldı.

Mevduat kurumlarına bir yıla kadar kredi sağlayacak ek finansman için Banka Vadeli Finansman Programı’nın (BTFP) oluşturulacağı bildirilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı’nın programa Borsa İstikrar Fonu’ndan 25 milyar dolara kadara kadar kaynak sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Yellen’ın FDIC’nin SVB ve Signature Bank kararlarını hem sigortalı hem de sigortasız tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlamasını sağlayacak eylemleri onaylamasının finansal sistemdeki stresi azaltacağı, finansal istikrarı destekleyeceği ve işletmeler, hanehalkı, vergi mükellefleri ve genel olarak ekonomi üzerindeki etkileri en aza indireceği vurgulandı.

SİLİKON VADISI BANKASI'NI İNGİLİZLER SATIN ALDI

Reuters'ın aktardığına göre, ABD'nin el koyduğu Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere iştirakini HSBC satın aldı.

HSBC'nin SVB'nin İngiltere iştirakinin satın almasıyla birlikte ülke hazinesine ve vergi mükelleflerine mali yük oluşturmadan bankadaki mevduatlar korunmuş olacak.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) satın almayı onayladığını ifade ederek, "Bu (adım) müşterilerin mevduatlarının vergi mükelleflerine yük olmadan korunmasını ve normal şekilde kullanılabilmesini sağlama alıyor. Bu kadar kısa sürede çözüme ulaşabilmekten memnunum" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ‘Amerika’da ne oluyor?’ başlığıyla paylaştığı twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Amerikan Hazine bonoları, artan faizler yüzünden değer kaybetti. Bankaların toplam kaybı 600 milyar doların üzerinde. Bu küçük bir sayı olmamakla birlikte bankacılık sektöründe 2008 tipi bir krize tek başına neden olmaz.

Batan ABD bankası SBV, iyi bir risk yönetimi olmaması, çok yönlü bir müşteri portföyü olmaması ve en son da mevduat sahiplerinin bankaya hücum etmesi yüzünden battı. Girişimcilik sermayesinde çok özel bir yeri olan bu banka, bu alana girmek isteyen bankalar tarafından ya parça parça ya da bir bütün olarak satın alınacak. Bunların arasında JP Morgan şu an bir adım önde.

Oluşan bu durum, Fed’in faiz konusunda daha az şahin olmasına yol açabilir. Ama bu tür problemler aynı zamanda risk iştahını düşürdüğünden, gelişmekte olan ülkelerin finansmanında sorun teşkil etmesi olasıdır.”