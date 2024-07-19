‘Şimşek gelsin kendisi savunsun’

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Vergiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Muhalefet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmesini istedi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, vergiyi ilgilendiren, vergiyle ilgili düzenlemeleri bir araya getiren yasa teklifinin konuşulduğunu belirterek “Neden burada Hazine ve maliye bakanı yok? Biz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in buraya gelmesini ve komisyonda kendisinin olan, kendi bakanlığı tarafından hazırlanan ve kendisinin bir anlamda sahibi olduğu bu kanun teklifini burada bizlere sunmasını ve bu tartışmaların içinde olmasını, sorduğumuz sorulara cevap vermesini, eleştirilerimizi dinlemesini istiyoruz. Kendisi gelsin, bu kendi vergi kanununu burada savunsun” dedi.

‘MUHATABIMIZ KİM?’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise bakanın “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız” dediğini anımsatarak “Kripto parayla ilgili bir teklif var mı? Borsada işlem kaydıyla gibi bir teklif var mı? Yok. Yine, fakir fukaranın üzerine yüklenen bir teklifle karşı karşıyayız” diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da “Bizim burada muhatabımız kim olmalı? Maliye bakanı olmalı” diyerek Mehmet Şimşek’in komisyona gelmesini istedi. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, bakan yardımcılarının mesaj atabileceğini, ulaşabileceklerini belirterek, “Talebinizi görüyordur o da” değerlendirmesini yaptı.

‘ARTAN CEZALAR PSİKOLOJİYİ BOZABİLİR’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) teklife yönelik değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında oransal olarak çok fazla artış öngörüldüğü belirtilirken, “Ceza tutarlarında bu derece artış uygulaması, muhasebe meslek mensuplarının psikolojik ve ekonomik olarak da işlerini yapamaz hale getirmesine ve mesleki faaliyetlerin yürütülmemesi sonucuna yol açabileceği endişesini taşımaktayız” dendi.

