Sıra Suriye’ye geldi: Cengiz ve Kalyon’dan 4 milyar dolarlık anlaşma

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum ile Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin yolcu kapasitesinin 8 yıl içinde yıllık bazda 31 milyona çıkarılmasını öngören, yatırım tutarı 4 milyar dolar olan bir anlaşmaya imza attı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam’daki imza törenine katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Barrack yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve Katar'ın UCC'si ve Türkiye'nin yeni Şam Uluslararası Havalimanı için Yap-İşlet-Devret sözleşmesini kazanan Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elindedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları kaldırmasıyla birlikte, bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duydum. İyileşme yolculuğu, güvenlik ve istikrar temelinin atılmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve nihayetinde girişim ve refah gelmelidir.”

The future of a prosperous and peaceful Syria is in the hands of Syria and its regional partners, like Qatar’s UCC and Türkiye’s Cengiz and Kalyon groups who were awarded the Build-Operate-Transfer for the new Damascus International Airport. With @POTUS’ lifting of sanctions, I… pic.twitter.com/Qe4T0w9Tzg