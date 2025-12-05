Site aidatlarında kritik dönem: Uzmanlardan 'yükseliş kaçınılmaz' uyarısı!

Konut sitelerinde yeni yıl aidatlarının belirleneceği genel kurul süreci başlarken, uzmanlar olası mağduriyetlerin önüne geçmek için toplantılara katılımın önemine dikkat çekiyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, ocak ayında yapılacak genel kurulların hem bütçe planlaması hem de ortak yaşam düzeni açısından belirleyici olduğunu söyledi.

BÜTÇE VE KARAR SÜRECİNE DİKKAT

Sağır, apartman ve site yönetimlerinde düzenlenen olağan genel kurulların sadece yönetim seçimi anlamına gelmediğini, aidat belirleme süreçlerinden enerji giderlerine, güvenlik ve temizlik hizmetlerinden sosyal alan düzenlemelerine kadar pek çok kritik kararın bu toplantılarda alındığını belirtti. Katılımın düşük olmasının önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Sağır, sakinlerin sunulan bütçeyi ayrıntılı şekilde değerlendirmesi ve karar alma süreçlerine aktif biçimde dahil olması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret artışının, sitelerde personel ve hizmet alım maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyleyen Sağır, 2026’da yürürlüğe girecek ücret düzenlemesinin güvenlik, temizlik ve teknik personel giderlerini artıracağını, bu nedenle aidatlarda yükselişin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Elektrik, doğalgaz ve su gibi enerji kalemlerinde beklenen artışların ise özellikle büyük yerleşimlerde bütçeyi zorlayacağını aktardı.

Sağır, genel kurullarda yalnızca bütçenin değil, yönetim ve denetim raporlarının da dikkatle incelenmesi gerektiğini, yönetime seçilecek kişilerin mevzuat bilgisi ve planlama yetkinliğine sahip olması gerektiğini söyledi. Ayrıca büyük ve çok bloklu sitelerde profesyonel yönetimlerin mali disiplin açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Sağır, genel kurulların hukuka uygun şekilde yürütülmesi için ilan sürelerinin, gündem maddelerinin ve vekalet süreçlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirtti. Toplantıya katılamayan sakinlerin vekaletname ile temsil edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Sağır, toplu yaşam alanlarında düzenin ancak bilinçli katılım ve dayanışmayla sürdürülebileceğini kaydetti.