Son 4 yılda konut kiraları yüzde 836 arttı! 'Şimşek boşuna sorunu küçük göstermeye çalışmıyor'

Asgari ücrete yapılan tek zam, çalışanların alım gücünü eritti. Ocak ayında yapılan artış, asgari ücretlinin zorunlu temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmiyor.

KİRADA TARİHİ ARTIŞ

Özellikle son 4 yılda kiralar enflasyondan çok daha hızlı arttı. Çoğu asgari ücretli maaşı yerinde sayarken, 4 yılda oluşan büyük kira yükü daha da ağırlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve iktisatçı Yalçın Karatepe, kira artışlarını gösteren bir grafik paylaşarak, ikinci zam yapılmamasının ne enflasyonu ne de kira artışlarını engellediğine dikkat çekti. Karatepe paylaşımında, “Hayat nasıl mı pahalı oluyor? Cebinize giren para sabit kalırken diğer her şeyin fiyatı arttığı için. Asgari ücrete yılbaşından beri artış yapılmadı ama bu ne enflasyonu ne de kira artışlarını engelledi” dedi.

İktisatçı İnan Mutlu ise son 4 yılda kiralardaki artışın yüzde 836 olduğunu vurguladı. Mutlu, “Eylül 2021'de faiz indirimi ile başlayan süreç sonrası, -yani son 4 yılda- ortalama fiyatlar yüzde 472 arttı. Kiralardaki artış çok daha yüksek yüzde 836. Şimşek boşuna 'kiracı oranı düşük (%28) diyerek sorunu küçük göstermeye çalışmıyor” yorumunu yaptı.

Ekonomist Ensar Yılmaz ise, kiraların enflasyondan kümülatif olarak daha hızlı arttığını belirterek, “Konut tipik arzı sınırlı bir sermaye enstrümanı gibi hareket ediyor, bu da temerküz ve mülksüzleşme yaratıyor” dedi.