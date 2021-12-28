Son dakika | Altın yükselişe geçti: Çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Aralık 2021)
Son dakika haberi | Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirden dolayı dolar/TL’deki yükselişi takip ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...
Dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın, dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemişti.
Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, güne 687 TL civarında başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 114 TL'den alıcı bulurken, bin 163 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 227 TL'den alınırken, 2 bin 342 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 4 bin 614 TL'den alınırken, 4 bin 780 TL'den satılmaya başladı.
DOLAR/TL'DEKİ YÜKSELİŞİ TAKİP EDİYOR
Altın fiyatları yıl sonundaki iyimser havanın ABD borsalarını rekor seviyeye taşımasıyla yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar küresel toparlanmaya odaklandı. Gram altın da dolar/TL'deki yükselişi takip ediyor.
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