Son dakika | Dolar güne yükselişle başladı (6 Ocak 2022 Perşembe)

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:19

ABD'de faiz oranlarının öngörülenden daha erken ve daha hızlı artırılacağına dikkat çeken Fed tutanaklarının ardından yükselen tahvil getirileri dünya genelinde riskli varlıklardan çıkışa yol açarken, enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın açılmasıyla oluşan negatif getiri TL'deki baskısını sürdürüyor.

TL'de oluşan baskıyla birlikte İstanbul serbest piyasada 13,7120 liradan alınan dolar 13,7140 liradan satılıyor. 15,5080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5100 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4670 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2610 lira olmuştu.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL, geçen yılın son haftalarında TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası destekleri açıklanması ve kamu destekli adımlarla 18.4 seviyesindeki tarihi zirvesinden 10'a doğru geriledi. Ancak TL bu seviyelerde tutunamayarak geçen hafta yüzde 18.8 değer yitirdi.

Bu hafta daha sınırlı kayıplarının görüldüğü TL haftanın başından beri de yüzde 3.7 değer yitirdi.