Son dakika | Enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış oranı belli oldu
Son dakika haberi | Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- Meteoroloji il il açıkladı
- İşte kalem kalem yeni zamlar