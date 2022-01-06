Son dakika | Kripto paralarda son durum: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar oldu? (6 Ocak 2022 Perşembe)

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:04

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da vurdu.

Coingecko'da yer alan verilere göre, kripto para piyasaları yüzde 7,8 düşüş gösterdi.

KRİPTO PARALARA DA YANSIDI

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

BİTCOİN NE KADAR?

6 Ocak sabah saatlerinde Bitcoin de yüzde 7,3 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 43 bin 87 dolar seviyesine inerken hakimiyeti ise yüzde 37.53'e yükseldi.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 10.2 azalarak 3 bin 437 dolar oldu. Ethereum 15 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 dolara ulaşmıştı.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin de düşen para birimlerinden biri oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 9.1 azalarak 15 cent seviyesine indi.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yeni yıldan önce 1 doların üstünü gören Ripple sert düşüşten payını aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 9.1 azalarak 76 cente düştü.