Son Dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası belli olan memur maaşı zam oranıyla birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık bedelli askerlik ücreti netleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL’den 333 bin 88 TL’ye yükselecek. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0.89, yıllık enflasyon ise yüzde 30.89 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM BELLİ OLDU

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisinin toplu sözleşme oranını aşmasıyla oluşan enflasyon farkı, mevcut yüzde 11’lik zamma eklendi. Buna göre memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 18.60 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı en az 18.60 olarak öne çıkarken yine bu oranın üzerinde bir artış yapılması; refah payı ya da seyyanen zam yapılması mümkün.

NASIL HESAPLANIR?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden hesaplanır.