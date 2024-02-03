Son Dakika: Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 00:55

Güncelleme: 03.02.2024 - 01:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı ile bugün yayımlanan Resmi Gazete'de emekli maaşı ile ilgili düzenlemeler belli oldu. Buna göre 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

* MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7.500” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Yayımlanan kararlarda 5510 sayılı ilgili kanunda yapılan değişikliğin yanı sıra geçiçi madde eklemesi de yer aldı. Eklenen geçiçi maddede "2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır" ifadeleri yer aldı. Maddenin tamamı şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 102- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır.

Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2024 yılı Ocak ayında bu maddede belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”