Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan emekli maaşı iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) emekli maaşları ilişkin açıklama yaptı.

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından X üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"5510 sayılı Kanunun 28'inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57'nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."