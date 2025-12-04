Son dakika… . Emlak vergisinde üst sınır belirlendi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi kapsamında emlak vergisine yeni bir üst sınır getirildi. Yapılan değişiklikle, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

Teklife eklenen maddeye göre, emlak vergi değeri mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine tam yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Mevcut sistemde bu artış yeniden değerleme oranının yalnızca yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı artık her yıl tam oranında güncellenmiş olacak.