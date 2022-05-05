Son Dakika: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:00

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde yüzde 34.46 oldu.

2000 lira kira ödeyen bir kiracı 690 lira zam yapmak zorunda kalacak.