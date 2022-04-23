TÜİK'e yeni başkan yardımcısı atandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda yeni başkan yardımcısı ataması gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) açık olan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:18
TÜİK'e yeni başkan yardımcısı atandı
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Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu'nda mart ayında da iki başkan yardımcısının görevine son verilmişti.

TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alınmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre kurumda açık bulunan başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.

TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.


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