Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yılda iki zam dönemi bitti

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:52

Yeni yıl öncesi merak edilen konulardan biri de milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz.

Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon normalde dört kez toplanıyor.

Ancak geçen yıl artan enflasyon ve fiyatlar karşısında asgari ücrete ara zam yapılması amacıyla 2022 yılı Haziran ayında toplantı yapılmıştı. İlk toplantıyı 29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapan Komisyon, ikinci toplantıyı da 30 Haziran'da yaptı.

2022 yılında ara zam yapılan iki toplantının ardından oybirliği ile karar alınarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere belirlendi.

Son olarak asgari ücrete ara zam oranı 1 Temmuz 2023'de yapıldı. Böylece asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Fakat TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay 15 Kasım'da, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu. Atalay, "Bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" dedi.