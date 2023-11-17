CHP'li Taşçıer'den Bakan Işıkhan'a 'asgari ücret' tepkisi... 'Bir ay geçinsin, nasıl aç kalınmayacağını göstersin'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta “Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” ifadelerini kullanan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanı Gamze Taşcıer, Bakan Işıkhan’ın sözlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

"BU YANITIN TÜRKİYE'DEN VERİLMİŞ OLMA İHTİMALİ MÜMKÜN DEĞİL"

Taşcıer Işıkhan'ın açıklamasını şaşkınlıkla öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Niğde Milletvekilimizin soru önergesine vermiş olduğu cevabı şaşkınlıkla öğrendik. Bu yanıtın bizim içinde yaşadığımız Türkiye’den verilmiş olabileceğine ihtimal vermek mümkün değil. Çünkü asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu ülkede, dört kişilik bir aile üç öğün sadece bir çay, bir simit tüketse bile aylık en az 7 bin 200 lira harcaması gerekiyor.

Bu ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani Sayın Bakan’ın altında kimse yok dediği açlık sınırı TÜRK-İŞ tespitine göre 13 bin 684 lira. Yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira olmuş. Tek başına yaşayan bir vatandaşın aylık yaşam maliyeti bile 17 bin 803 lira. Durum böyle olunca Sayın Bakan&rsqu o;ın bu yanıtı ya paralel bir evrenden verdiği ya da milletin ne yaşadığından tümüyle bihaber olduğu sonucu çıkıyor.”

"HALKA BUNU UYGULAMALI GÖSTERSİN"

CHP'li Taşçıer, Bakan Işıkhan'a "Madem bir asgari ücretle aç kalmayacağını iddia ediyor..." diyerek şu çağrıda bulundu:

“Türkiye’de asgari ücretin özellikle özel sektörde genel ücret haline geldiği ortadadır. Yapılan çalışmalar, ülkemizde asgari ücret ya da buna çok yakınsayan ücret alanların en az yüzde 40’lar düzeyinde olduğunu gösteriyor. İspanya’da bu oran yüzde 0,8, Almanya’da 6,6’dır. Daha da korkutucu bir oran olarak, Türkiye’de özel sektör çalışanlarının yüzde 91’i asgari ücretin iki katı ve altında ücret alıyor. Dolayısıyla değil açlık yoksulluk sınırı altında kimse olmaması, Türkiye ücretli çalışanların en iyi ihtimalle 4’te 3’ünün yoksulluğa sürüklendiği ve saplandığı bir ülke haline gelmiştir.

Bunun sorumlusu, sadece birilerinin zenginleştiği ama emeği karşılığı ücret alıp yaşamaya çalışanların yoksullaştığı bir düzeni yaratan AKP’dir. Yapılan bilimsel çalışmalar, asgari ücretle çalışanların, asgari ücretten fazla ücret sunan bir işe geçme ihtimalinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Bu da açlık ve yoksullukta kalıcılaşmayı beraberinde getirmektedir.

Bu iktidar 22 yılda, zenginlikte değil, yoksullukta birleşen bir Türkiye yaratmıştır. Ülkemizde aşırı yoksulluk ve açlık sınırı altında kimse olmadığını iddia eden Sayın Bakan’dan talebimiz, hazır asgari ücret tespit zamanı da yaklaşmışken, sadece bir ayı asgari ücretle geçirmesi ve günlerini kamuoyu ile paylaşmasıdır. Madem bir asgari ücretle aç kalmayacağını iddia ediyor, halka bunu uygulamalı olarak göstersin, bizler de öğrenelim nasıl geçinildiğini.”