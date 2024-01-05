Son dakika... Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:40

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:40

ABD'de Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı belli oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 216 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı. Veriye ilişkin beklenti 170 bin artış yönündeydi.

Öncü göstergeler istihdamın yükseleceğine dair işaretler vermişti. Özel sektör istihdamı aralık ayında 164 bin ile beklentileri aşmıştı. Özel sektör istihdamının 125 bin artması bekleniyordu.

Tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artışla 180 binlik beklentinin üzerinde gelmişti.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın ise, haftanın son işlem gününde veri sonrası sınırlı düşüşle 2048 liradan işlem görüyor.