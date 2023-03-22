Son Dakika... Sürpriz toplantı: 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:31

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:50

Milyonlarca yurttaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bugün emekli ikramiyesinin ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek.

İki ismin, Türkiye Emekliler Derneği’nde gerçekleştireceği görüşmenin saat 12.00’de başlaması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TALEP 5 BİN 500 LİRA

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.