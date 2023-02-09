Son Dakika... Tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Son dakika haberleri... Türkiye genelindeki tüm memurların şubat ayı maaşları 11 Şubat'ta ödenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:50
Son Dakika... Tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayımladı.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

 

 

 


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