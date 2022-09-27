Son Dakika... Dolarda yeni zirve

27 Eylül 2022 Salı, 16:30

Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve düşük rezerve rağmen uygulanan düşük faiz uygulaması nedeniyle baskı altında olan dolar/TL’de yeni rekor geldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin mesajları sonrası doların global çapta yükselişi sürdürdüğü yeni haftada, dolar/TL Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,50 seviyesini de aşarak rekor seviyeye yükseldi.

Böylece dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 18.50 seviyesinin üzerini gördü.

TL'DE YÜZDE 54.5 DEĞER KAYBI

TCMB, eylül ayındaki 100 baz puan faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 baz puan daha indirime gitmiş ve yüzde 80’i aştığını TÜİK tarafından iddia edilen enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj vermişti.

TL eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.6 değer kaybetti.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19.5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54.5 değer kaybetti.

TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.