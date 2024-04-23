Son yıllarda artan ekonomik sorunlar çocukları çalışmaya zorluyor: Okulda değil işteler!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 07:44

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda, Türkiye’de hanelerin son yıllarda artan ekonomik sorunlarının, çocukları çalışmaya zorladığına dikkat çekildi. 15-17 yaş arasındaki çocuklar esas alınarak çıkarılan istatistiklere göre 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdam oranı 2022 yılında yüzde 16.4’e, 2023 yılında ise yüzde 19.6’ya kadar yükseldi. Buna göre 15- 17 yaş arasındaki her 100 çocuktan yaklaşık 20’si bir işte çalışıyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI

Raporda, TÜİK’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl açıkladığı “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı araştırması yer aldı. Buna göre, 15-17 yaş arasındaki nüfus 2023’te 80 bin kişi artarak 3 milyon 862 bine yükselirken çocuk işgücü (çalışanlar ve iş arayanlar) 146 bin kişi artarak 853 bine çıktı. Bir işte çalışan ve işarayanların oluşturduğu çocuk iş gücünün toplam çocuk sayısı içerisindeki payı olan çocukların işgücüne katılım oranı ise yüzde 22.1’e kadar yükseldi. Bir işte çalışan çocuk sayısı 140 bin kişi artarak 759 bine, işsiz çocuk sayısı ise 6 bin kişi artarak 94 bine yükseldi. Çocuklar arasındaki işsizlik oranı yüzde 12.4’ten yüzde 13.3’e çıktı.

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin 85 milyon 372 bin olan nüfusunun 22 milyon 206 binini çocuklar (0- 17 yaş) oluşturuyor. Çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı giderek azalıyor. 1970 yılında yüzde 48.5 olan çocuk nüfusun payı 2023’te yüzde 26’ya kadar indi. Çocuk nüfus oranı AB ortalamasının (yüzde 18) ise oldukça üzerinde bulunuyor. Projeksiyonlara göre de Türkiye’de çocuk nüfus oranı 2080 yılında yüzde 19’a kadar inecek. Türkiye’deki hanelerin yüzde 43.6’sında en az bir tane 0-17 yaş grubunda çocuk bulunuyor.