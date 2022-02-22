Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, emekliye verilecek ikramiyeyi açıkladı
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, "Benim beklentim 2500 TL olması yönünde" dedi.
Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor.
Cumhuriyet Tv'ye konuşan Ali Tezel, bu yıl ikramiyenin 2500 TL olmasını beklediğini söyledi.
"HÜKÜMET KARAR ALDI"
Tezel, "Bu yıl hükümet bir karar aldı. 2500 TL'den az emekli maaşı olanın maaşını 2500 TL yaptı. CHP bunu bir emekli maaşı olarak söylüyordu. Bu yıl ikramiyenin 2500 TL olacağını tahmin ediyorum" dedi.
"OYALIYORLAR"
EYT'lilerin durumları hakkında konuşan Tezel, 'kasada para olmadığını' ve bu yüzden EYT konusunda bir adım atılmasını beklemediğini belirtti.
Tezel, açıklamasında "Yaklaşık 6-7 milyon EYT mağduru var. Bunlara 2022 yılı snunda bir açlışma yapılacak dendi. Bunları oyalıyorlar. Çünkü kasada para yok" ifadelerini kullandı
"İKİ ARADA BİR DEREDE KALDILAR"
Elektrik zamlarınada değinen Tezel, enerji krizinden ve şirketlerin kar isteğinden dolayı fiyatların büyük oranda arrtığını ve emeklinin bunun altından kalkamayacağını belirtti.
Tezel, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de büyük bir enerji krizi var. Ve elektriği çok pahalıya satıyorlar. Bunlar emeklinin bütçesini çok aşıyor. Elektrikte dağıtım özelleşti. Kar etmek istiyorlar. Bu yüzden zamları geri alma ihtimalleri yok ama emeklinin de bu zamların altından kalkma şansıda yok. Yani iki arada bir derede kaldılar"
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