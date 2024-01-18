SPK'den SASA'ya onay çıktı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:44

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:44

SPK, SASA'nın paya dönüştürülebilir tahvil ihracını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 3 milyar 547 milyon 703 bin 506 liralık nominal ihraç tavanlı paya dönüştürülebilir tahvil ihraç başvurusunu onayladı.

Kurul, Azmi Öztaşbaşı, İsmail Güvenç ve Mehmet Ünal Çevik hakkında Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 18 Ocak 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.