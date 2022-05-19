Spot piyasada elektrik hacmi arttı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 449 lira 99 kuruş, en düşük 75 lira olarak kayıtlara geçerken işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,8 arttı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 805 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,8 artarak 997 milyon 883 bin 78 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1786 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1829 lira 63 kuruş oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 750, en düşük saat 04.00'te 805 lira olarak tespit edildi.
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