Emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur (4A–4B) emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

2025 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler için yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak artışlar belirlendi.

Haziran enflasyonu yüzde 1,37 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu.

Gelen son veriye göre emekli zammı yüzde 16,67, memur zammı yüzde 15,57 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.

En düşük emekli aylığı 6 aylık TÜFE kadar artırılırsa halen 14 bin 469 lira olan aylık tutarı 2411,98 lira artırılarak 16 bin 880,98 lira olacak.