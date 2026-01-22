SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayı fırsatları: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 12:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki 2026 Ocak ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet giderek artarken, yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları netleşti. Maaş taşıma işlemi yapan emekliler için nakit desteğin yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar sunan bankaların kampanyaları dikkat çekiyor. Bu kapsamda, “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu öne çıktı.

MAAŞ ARTIŞI BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİ

En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden canlandı. Bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncellerken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarları öne çıktı. Gelişmelerin ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmaya başladı.

PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu müşteri grubunun önemini artırıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon tutarlarını düzenli aralıklarla yukarı yönlü güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaşı promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve avantajları, maaş tutarına ve taahhüt süresine göre farklılık gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-9.999 TL: 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Vade: 3 yıl

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 24.000 TL

Dönem: 1-31 Ocak 2026

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Promosyon: 9.000 TL

Ek Hizmetler: Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz ATM nakit çekme, ücretsiz para transferi

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Dönem: 1-31 Ocak 2026

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödüller: 10.000 TL (kart harcaması, avans hesap, sigorta)

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27.000 TL

Dönem: 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026

Vade: 3 yıl

ING BANK

Toplam Kazanım: 28.000 TL

Dönem: 1-31 Ocak 2026

Temel Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz)

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 6.250 TL
  • 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 29.500 TL

Dönem: 31 Ocak 2026'ya kadar

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-9.999 TL: 15.500 TL
  • 10.000-14.999 TL: 21.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 24.500 TL
  • 20.000+ TL: 29.500 TL

Ek Avantaj: Emekli yakını davet başına 250 TL (toplam 2.500 TL)

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Dönem: 19 Eylül 2025 - 31 Ocak 2026

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödüller: 15.000 TL (fatura talimatı, kart harcaması, dijital aktiflik)

Maaş Aralıklarına Göre Temel Promosyon:

  • 0-9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL
AKBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Dönem: 1-31 Ocak 2026

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödüller: 15.000 TL nakit ödül

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Dönem: 1 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kart ile 9 aylık alışveriş)

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31.000 TL

Dönem: 8 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026

Vade: 3 yıl maaş taahhüdü

Not: Promosyon koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Kesin tutarlar için banka şubeleriyle görüşülmesi önerilir.

