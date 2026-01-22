SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayı fırsatları: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet giderek artarken, yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları netleşti. Maaş taşıma işlemi yapan emekliler için nakit desteğin yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar sunan bankaların kampanyaları dikkat çekiyor. Bu kapsamda, “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu öne çıktı.

MAAŞ ARTIŞI BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİ En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden canlandı. Bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncellerken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarları öne çıktı. Gelişmelerin ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmaya başladı.

PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu müşteri grubunun önemini artırıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon tutarlarını düzenli aralıklarla yukarı yönlü güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaşı promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve avantajları, maaş tutarına ve taahhüt süresine göre farklılık gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

HALKBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000-14.999 TL: 8.000 TL

15.000-19.999 TL: 10.000 TL

20.000+ TL: 12.000 TL Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 0-9.999 TL: 5.000 TL

5.000 TL 10.000-14.999 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-19.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000+ TL: 12.000 TL Vade: 3 yıl

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 24.000 TL Dönem: 1-31 Ocak 2026 Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Promosyon: 9.000 TL Ek Hizmetler: Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz ATM nakit çekme, ücretsiz para transferi

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25.000 TL Dönem: 1-31 Ocak 2026 Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödüller: 10.000 TL (kart harcaması, avans hesap, sigorta)

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27.000 TL Dönem: 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 Vade: 3 yıl

ING BANK Toplam Kazanım: 28.000 TL Dönem: 1-31 Ocak 2026 Temel Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz) Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-15.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000+ TL: 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS Toplam Kazanım: 29.500 TL Dönem: 31 Ocak 2026'ya kadar Maaş Aralıklarına Göre: 0-9.999 TL: 15.500 TL

15.500 TL 10.000-14.999 TL: 21.000 TL

21.000 TL 15.000-19.999 TL: 24.500 TL

24.500 TL 20.000+ TL: 29.500 TL Ek Avantaj: Emekli yakını davet başına 250 TL (toplam 2.500 TL)

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 30.000 TL Dönem: 19 Eylül 2025 - 31 Ocak 2026 Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödüller: 15.000 TL (fatura talimatı, kart harcaması, dijital aktiflik) Maaş Aralıklarına Göre Temel Promosyon: 0-9.999 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000+ TL: 15.000 TL

AKBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL Dönem: 1-31 Ocak 2026 Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödüller: 15.000 TL nakit ödül

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL Dönem: 1 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 Ana Promosyon: 12.000 TL Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kart ile 9 aylık alışveriş)

QNB FİNANSBANK Toplam Kazanım: 31.000 TL Dönem: 8 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 Vade: 3 yıl maaş taahhüdü