SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayı fırsatları: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet giderek artarken, yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları netleşti. Maaş taşıma işlemi yapan emekliler için nakit desteğin yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar sunan bankaların kampanyaları dikkat çekiyor. Bu kapsamda, “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu öne çıktı.
MAAŞ ARTIŞI BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİ
En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden canlandı. Bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncellerken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarları öne çıktı. Gelişmelerin ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmaya başladı.
PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ve ek ürün avantajları sunuyor.
Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu müşteri grubunun önemini artırıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon tutarlarını düzenli aralıklarla yukarı yönlü güncelliyor.
EMEKLİ SAYISI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR
Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaşı promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve avantajları, maaş tutarına ve taahhüt süresine göre farklılık gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirliyor.
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:
EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR
HALKBANK
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
Vade: 3 yıl
ZİRAAT BANKASI
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0-9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
Vade: 3 yıl
İŞ BANKASI
Toplam Kazanım: 24.000 TL
Dönem: 1-31 Ocak 2026
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Promosyon: 9.000 TL
Ek Hizmetler: Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz ATM nakit çekme, ücretsiz para transferi
GARANTİ BBVA
Toplam Kazanım: 25.000 TL
Dönem: 1-31 Ocak 2026
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Ödüller: 10.000 TL (kart harcaması, avans hesap, sigorta)
DENİZBANK
Toplam Kazanım: 27.000 TL
Dönem: 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026
Vade: 3 yıl
ING BANK
Toplam Kazanım: 28.000 TL
Dönem: 1-31 Ocak 2026
Temel Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz)
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0-10.000 TL: 6.250 TL
- 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
- 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Toplam Kazanım: 29.500 TL
Dönem: 31 Ocak 2026'ya kadar
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0-9.999 TL: 15.500 TL
- 10.000-14.999 TL: 21.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 24.500 TL
- 20.000+ TL: 29.500 TL
Ek Avantaj: Emekli yakını davet başına 250 TL (toplam 2.500 TL)
YAPI KREDİ
Toplam Kazanım: 30.000 TL
Dönem: 19 Eylül 2025 - 31 Ocak 2026
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Ödüller: 15.000 TL (fatura talimatı, kart harcaması, dijital aktiflik)
Maaş Aralıklarına Göre Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
AKBANK
Toplam Kazanım: 30.000 TL
Dönem: 1-31 Ocak 2026
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Ödüller: 15.000 TL nakit ödül
VAKIFBANK
Toplam Kazanım: 30.000 TL
Dönem: 1 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kart ile 9 aylık alışveriş)
QNB FİNANSBANK
Toplam Kazanım: 31.000 TL
Dönem: 8 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026
Vade: 3 yıl maaş taahhüdü
Not: Promosyon koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Kesin tutarlar için banka şubeleriyle görüşülmesi önerilir.