SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayı fırsatları: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!
27.01.2026 12:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki 2026 Ocak ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet yeni dönemde daha da hız kazandı. Güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklanırken, maaş taşıma işlemi yapan emekliler için sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Bu gelişmelerle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet giderek yoğunlaşıyor. Yeni döneme ilişkin güncellenen ödeme listeleri ve başvuru koşullarıyla birlikte, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik fırsatlar genişletildi. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar sunan kampanyalar dikkat çekiyor.

 

MAAŞ ARTIŞI BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİ

En düşük emekli maaşında yapılan artışın ardından kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden ivme kazandı. Bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli promosyonlarını güncellerken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarları öne çıktı. Bu gelişmeler sonrasında emekliler, bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmaya başladı.

 

PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ

Emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemeleri ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha da önemli bir müşteri grubu haline getiriyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon kampanyalarını düzenli olarak güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaşı promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getiriyor. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve ek avantajlar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:

 

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 1.000 TL MaxiPuan

Vade: 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı için (1-31 Ocak 2026)

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye varan

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 9.999 TL'ye kadar: 10.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 16.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 20.500 TL
  • 20.000+ TL: 25.000 TL

Vade: 60 gün (ek ödüller için)

 

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27.000 TL'ye varan

Vade: 3 yıl

TEB

Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye varan

Vade: 36 ay (3 yıl)

 

GARANTİ

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye varan

Vade: 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında

İNG

Toplam Kazanım: 28.000 TL'ye varan

 

AKBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye varan

Vade: 3 yıl

 

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31.000 TL'ye varan

Vade: 3 yıl

