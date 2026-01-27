SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayı fırsatları: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet yeni dönemde daha da hız kazandı. Güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklanırken, maaş taşıma işlemi yapan emekliler için sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Bu gelişmelerle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet giderek yoğunlaşıyor. Yeni döneme ilişkin güncellenen ödeme listeleri ve başvuru koşullarıyla birlikte, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik fırsatlar genişletildi. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar sunan kampanyalar dikkat çekiyor.

MAAŞ ARTIŞI BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİ En düşük emekli maaşında yapılan artışın ardından kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden ivme kazandı. Bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli promosyonlarını güncellerken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarları öne çıktı. Bu gelişmeler sonrasında emekliler, bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmaya başladı.

PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ Emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca bu bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bankalar, bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemeleri ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha da önemli bir müşteri grubu haline getiriyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon kampanyalarını düzenli olarak güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaşı promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getiriyor. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve ek avantajlar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İşte bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları:

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 1.000 TL MaxiPuan Vade: 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı için (1-31 Ocak 2026)

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000-14.999 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-19.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000+ TL: 12.000 TL Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye varan

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 25.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 9.999 TL'ye kadar: 10.250 TL

10.250 TL 10.000-14.999 TL: 16.000 TL

16.000 TL 15.000-19.999 TL: 20.500 TL

20.500 TL 20.000+ TL: 25.000 TL Vade: 60 gün (ek ödüller için)

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27.000 TL'ye varan Vade: 3 yıl

TEB Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye varan Vade: 36 ay (3 yıl)

GARANTİ Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye varan Vade: 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında

İNG Toplam Kazanım: 28.000 TL'ye varan

AKBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye varan Vade: 3 yıl