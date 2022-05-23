Starbucks yaklaşık 15 yıl sonra Rusya'dan çıkacak

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:10

Rusya'da Alshaya Group'un işlettiği 130 mağazası olan ve yaklaşık 2,000 çalışanı istihdam eden Seattle merkezli şirket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Mart ayında Rusya'daki tüm mağazalarını kapatmış ve oradaki tüm ticari faaliyetlerini durdurmuştu.

ÇIKIŞLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Bir diğer ABD'li şirket McDonald's da Mart ayında Puşkin Meydanı'ndaki simgesel mağazası dahil olmak üzere Rusya'daki 847 mağazasını kapatma kararını aldıktan sonra geçen hafta Rus pazarından çıkmak için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Rusya'daki ilk şubesini 2007'de açan Starbucks, altı ay boyunca çalışanlarına maaş ödemeleri de dahil olmak üzere destek sağlayacağını açıkladı.

Şirket, Rus pazarından çıkışının mali etkisini açıklamadı.