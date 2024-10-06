Şükrü Durmuş, "Ormanlar yanıyor, birileri elini ovuşturuyor" tepkisini gösterdi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tarım Orman-İş Sendikası, dün 5. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Sendikanın kurucu genel başkanı Şükrü Durmuş, aday olmayacağını açıkladı. Genel kurulda alınan kararla da, Durmuş “onursal genel başkan” ilan edildi.

Genel kurula seslenen ve “Dünya değişiyor. Ne yazık ki bu emekten yana değil” diyen Durmuş, kamu kurumlarının kuruluş yasalarının da AKP iktidarı ile değiştiğine dikkat çekti: “Özellikle görev tanımına ‘yaptırır’ ifadesi eklendi. Bu, kurumların giderek nasıl ticarileşeceğini anlatan bir düzenlemeydi. Asla kamu hizmeti öncelenmedi, yandaşlara nasıl rant aktarırız konusu öncelendi.”

Öte yandan Durmuş, Gazetemizin 100. yılı nedeniyle 1432 yıllık zeytin ağacının kalıntısına işlenmiş Atatürk portresini Cumhuriyet adına Emirhan Çoban’a verdi. Durmuş ”Cumhuriyet özgür basının temsilcisidir” dedi.