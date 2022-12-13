Süren Covid-19 salgını korkusu ve enflasyon sağlık branşını büyütüyor

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

Özel sağlık sigortası branşı, son yıllarda özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının da büyük etkisiyle önemli bir gelişim içinde. 2020 yılının hemen başında hem dünya hem Türkiye’yi saran küresel Covid-19 salgını sürecinde önemi daha da artan ve büyüyen sağlık ihtiyacı nedeniyle sağlık sigortaları düşük gelirlisinden yüksek gelirlisine herkesin gündemine girdi.

"YATARAK VE AYAKTA"

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk 10 ayıyla ilgili prim üretim verileri de bu sürecin devam ettiğini gösteriyor. Ancak elbette prim artışlarını yüksek enflasyon ortamında önemli düzeyde yükselen poliçe fiyatlarıyla da birlikte yorumlamak gerekiyor. Verilerin gösterdiği detaylarda öne çıkan sonuçlar ise özetle şöyle:

- Yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimi, toplam sağlık branşında yüzde 112.1 artışla 20.4 milyar TL olurken bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 170.1 artışla 5.1 milyar TL’ye yükseldi.

- Bu sonuçlara göre tamamlayıcı sağlık sigortasının toplam sağlık içindeki payı da yüzde 19.5’ten yüzde 24.8’e yükseldi. Hayatdışı prim üretiminde ise toplam sağlık payı yüzde 14.7’den yüzde 13.9’a inerken, tamamlayıcı sağlık payı yüzde 2.9’dan yüzde 3.5’e çıktı.

- Toplam sağlık branşı kapsamında ayrıca, yabancılar için sağlık sigortasında yüzde 386.6 artışla üretilen 1.1 milyar liralık prim dikkat çekti.

- Prim üretimi açısından tamamlayıcı sağlık sigortasının detaylarına bakıldığında ise “yatarak ve ayakta tedavi” öne çıktığı görülüyor. Buna göre örneğin yılın ilk 10 ayında yatarak ve ayakta tedavi kapsamında yüzde 176.7 artışla 4.7 milyar liralık prim üretildi. “Yatarak tedavi” kapsamında ise yüzde 110.3 artışla 387.4 milyon liralık prime ulaşıldı.

- Yine verilere göre ilk 10 ayda toplam sağlık sigortası kapsamında “teminat” adedi yüzde 2.4 düşüşle 6 milyon 271 bin 196’ya inerken “sigortalı” sayısı yüzde 5.5 artışla 7 milyon 277 bin 687’ye çıktı. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise teminat adedi yüzde 34 artışla 2 milyon 662 bin 50, sigortalı sayısı da yüzde 38.4 artışla 3 milyon 148 bin 735’e çıktı.

- Verilere “satış kanalı” bazında bakıldığında ise hem toplam sağlık hem tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretiminde “acente”lerin açık ara ilk sıra olduğu görülüyor. İlk 10 ayda bu kanalın payı toplam sağlıkta yüzde 56.9, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 61.1 oldu.

Toplam sağlıkta diğer kanalların payı ise şöyle sıralanıyor: Yüzde 27.8 “broker”, yüzde 7.8 “merkez”, yüzde 7.2 “banka” ve yüzde 0.3 “diğer”. Bu oranlar tamamlayıcı sağlıkta aynı sırayla şöyle: Yüzde 19.8, yüzde 8.1, yüzde 10.6 ve yüzde 0.3.

TAMAMLAYICI "BİREYSEL"

- Öte yandan 2021 yılı verilerine göre toplam sağlık sigortalıların yüzde 44’ü bireysel, yüzde 56’sı grup, tamamlayıcı sağlık sigortalıların ise yüzde 53’ü bireysel, yüzde 47’si grup poliçesi sahibi kişiler olarak karşımıza çıkıyor.

10.8 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEMESİ

Özel sağlık (hastalık-sağlık) sigortalarına teknik veriler açısından bakıldığında, hasar ödemelerinde de önemli artışlar olduğu görülüyor. Türkiye’deki yüksek enflasyon ortamında özellikle döviz bazlı maliyetlerde yaşanan artışların etkisiyle yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasar ödemeleri yüzde 86.3 artışla 10.3 milyar liraya ulaştı. Buna karşın teknik kâr ise yine ilk dokuz ayda yüzde 24.9 düşüşle 1.3 milyar liraya indi. Bu nedenle teknik kâr/zarar oranı da kötüleşerek yüzde 22.3’ten yüzde 10.4’e geriledi. Ayrıca ilk dokuz ayda brüt hasar/prim oranı yüzde 81.8, net hasar/prim oranı yüzde 81.5 olarak hesaplandı.

"YENİ HİZMET VE ÜRÜNLER GELİŞTİREN ÖNCÜLERDENİZ"

AXA Sigorta’nın, tamamlayıcı sağlık sigortası alanındaki ürünü “Sağlığım Tamam Tutumlu” ile yüzde 30 daha uygun fiyatlı bir alternatif sunduğu açıklandı. Şirket bu ürünle, “Sağlığım Tamam” avantajlarını koruyarak beş ayakta tedavi hakkı sunuyor. Ürün ayrıca özel asistans hizmetinin yanında check-up, diş bakım paketi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma hakkı olanaklarına sahip.

130 yıldır sigortacılık çözümleriyle sektöre öncülük ettiklerini vurgulayan AXA Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

411 BİN SİGORTALI

“İnsanlığın geleceği adına insanlık için değerli olanı koruma misyonuyla, hasar anında tazmin etmenin ötesine geçerek, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren ‘çözüm ortağı’ olmak için çalışıyoruz. Tamamlayıcı sağlık fiyat avantajı, devlet katkısı ve artan müşteri memnuniyeti sebebiyle her geçen gün daha da büyüyen bir alan. Bu alandaki ihtiyacı ve büyüme potansiyelini öngörerek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren öncü şirketlerden biriyiz. Hizmet verdiğimiz 411 bin sigortalımızın bizlere duyduğu güvenle portföyümüzü genişletmeyi sürdürüyoruz. Yüzde 30’a varan indirimlerle hizmete sunduğumuz yeni ürünümüzle tamamlayıcı sağlık ürünlerimizden daha fazla kişinin faydalanmasını hedefliyoruz. İlerleyen süreçte de bu alana yönelik öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz.” İşçan ayrıca, tamamlayıcı sağlık branşının toplam pazarda 2.6 milyona ulaşan ve mevcut özel sağlık sigortalı sayısını da geçen müşteri sayısı ile dikkat çektiğini anımsattı.

MUTFAK ŞEFLERİ İÇİN PAKET HAZIRLADILAR

Efe Sigorta’nın, Türkiye Aşçılar Federasyonu’na (TAFED) bağlı derneklerin üyeleri ve birinci derece yakınlarını güvence altına alan tamamlayıcı sağlık sigortasını avantajlı fiyatlarla sunduğu açıklandı.

Bilgi veren Efe Sigorta Kurucusu Sibel Kılıçarslan Metin, minimum 300 üye başvurusunun toplanması şartıyla hayata geçecek kampanyadan faydalanmak isteyen 64 yaşın altındaki TAFED şeflerinin, bu sigortayı yatarak tedavide limitsiz, ayakta tedavide yılda 10 kez kullanabileceklerini belirtti. İşbirliği protokolunun Aveon işbirliği ile hazırlandığı da belirten Metin, “Şeflerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.