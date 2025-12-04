Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!
Paylaş

Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

4.12.2025 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

Akaryakıt piyasasında küresel dalgalanmalar ve döviz etkisi fiyatları gündemde tutuyor. Yurttaşlar benzin, motorin ve LPG’de güncel tabloyu yakından izliyor. ÖTV artışları da beklentileri şekillendiriyor. Peki LPG'ye ne kadar zam yapıldı? İşte ayrıntılar...

Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

Küresel piyasalardaki oynaklık, döviz kurlarındaki hareketlenme ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Günlük yakıt maliyetlerini takip eden yurttaşlar, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Otogaz (LPG) fiyatlarında 80 kuruşluk zam yapıldı.

Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları şöyle:

Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 54,40 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55,08 TL
  • LPG litre fiyatı: 28,51 TL
Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 54,25 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54,93 TL
  • LPG litre fiyatı: 27,88 TL
Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 55,26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56,11 TL
  • LPG litre fiyatı: 28,40 TL
Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 55,60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56,45 TL
  • LPG litre fiyatı: 28,33 TL
İlgili Konular: #zam #akaryakıt #LPG #Otogaz