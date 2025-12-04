Sürücüler dikkat: LPG fiyatlarına zam geldi!

Küresel piyasalardaki oynaklık, döviz kurlarındaki hareketlenme ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Günlük yakıt maliyetlerini takip eden yurttaşlar, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Otogaz (LPG) fiyatlarında 80 kuruşluk zam yapıldı.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 54,40 TL
- Motorin litre fiyatı: 55,08 TL
- LPG litre fiyatı: 28,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 54,25 TL
- Motorin litre fiyatı: 54,93 TL
- LPG litre fiyatı: 27,88 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 55,26 TL
- Motorin litre fiyatı: 56,11 TL
- LPG litre fiyatı: 28,40 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 55,60 TL
- Motorin litre fiyatı: 56,45 TL
- LPG litre fiyatı: 28,33 TL