Sürücüler dikkat: Motorin fiyatlarına dev zam yolda!

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

24 Ekim 2025 Cuma itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52,31 TL

52,40 TL LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52,15 TL

52,27 TL LPG litre fiyatı: 27,08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53,14 TL

53,42 TL LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53,49 TL

53,73 TL LPG litre fiyatı: 27,53 TL

ZAMLAR KÜRESEL FİYATLAR VE KUR ARTIŞIYLA BAĞLANTILI

Uzmanlara göre, döviz kurlarındaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden 50 lira sınırının üzerinde kalması bekleniyor.