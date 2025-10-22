Sürücüler dikkat: Motorin fiyatlarına indirim geldi!

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin litre fiyatına 92 kuruşluk bir indirim yansıtıldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE DURUM NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları değişiklik gösteriyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar farklı seviyelerde seyrediyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52,26 TL

52,26 TL Motorin litre fiyatı: 52,35 TL

52,35 TL LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52,08 TL

52,08 TL Motorin litre fiyatı: 52,20 TL

52,20 TL LPG litre fiyatı: 27,08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53,08 TL

53,08 TL Motorin litre fiyatı: 53,36 TL

53,36 TL LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İzmir