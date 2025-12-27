Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş takım bulmasını istemişti... Mert Günok için flaş transfer iddiası!

27.12.2025 17:37:00
Beşiktaş'tan kendisine takım bulmasını istediği Mert Günok için Önder Karaveli transfer iddiasında bulundu.

Beşiktaş'ta bu sezon kaptanlığı alınan Mert Günok kadro dışı bırakıldı. Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kendine takım bulması için bilgi verdi. Günok transfer olmazsa takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, HT Spor'da milli futbolcu için transfer iddiasında bulundu.

Önder Karaveli, Fenerbahçe'nin iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe'nin iyi bir kalecisi var: Ederson. Ama Tarık ve İrfan Can konusunda Tarık daha fazla şans alıyor. Bir kaleci transferi bekliyoruz. O kalecinin de Mert Günok olma ihtimali olabilir. Ben Fenerbahçe olsam talip olurum. Çok değerli bir kaleci. Ederson'un yokluğunda gözünüzü kapatıp koyabileceğiniz bir kaleci."

