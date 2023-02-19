Swap piyasalarında Fed’den mayısa kadar iki faiz artışı bekleniyor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 07:00

Wall Street traderları mart ve mayıs aylarındaki Fed toplantılarında 25’er baz puan artış bekliyor. Terminal faiz oranı için beklenti yüzde 5.31’e yükseldi. Bu tahmin, Haziran ayında da 25 baz puanlık artış olacağına işaret ediyor.

Bazı Fed yetkilileri ve kurum ekonomistleri de faiz artışlarının devam edeceği görüşünde.

Fed Yöneticilerinden Michelle Bowman bugünkü açıklamasında bankanın çok yüksek olan enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam etmesi gerektiğini söylerken Bank of America ve Goldman Sachs ekonomistleri Fed beklentilerini revize ederek mart ve mayıs artışları sonrası Haziran ayında da faiz artışının devam edeceği tahminini paylaştı.

Fed Mart 2022’den beri sekiz kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4,5-4,75 seviyesine yükseltti.

Banka Aralık tahminlerinde faiz için zirve seviyeyi yüzde 5,1 olarak öngörürken 2023’te faiz indirimi olmayacağı görüşünü paylaştı.