Goldman'ın Fed beklentisi

Goldman Sachs, Fed'den önümüzdeki 3 toplantı 25'er baz puan artış bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 07:00
Goldman'ın Fed beklentisi
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Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart, mayıs ve haziran toplantılarında faiz oranlarını 25'er baz puan artıracağını düşünüyorlar.

Goldman Sachs daha önce iki faiz artırımı öngörmüştü.

Goldman Sachs, şu anda yüzde 4,50-4,75 seviyesinde olan faizlerin Haziran ayıyla birlikte yüzde 5,25-5,50 seviyesinde duracağını öngörüyor.


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