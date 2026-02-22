Tarih belli oldu: Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zammın yürürlüğe girmesi halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 60,29 liraya, Ankara’da 61,42 liraya ve İzmir’de 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.