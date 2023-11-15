Tarım Bakanlığı bütçesi kabul edildi, muhalefetin önergeleri reddedildi: Üreticiye yine para yok
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde CHP’nin bakanlığın istihdam oranlarını artırmasıyla ve tarımda sigorta giderlerinin kamudan karşılanmasıyla ilgili önergeleri kabul edilmedi.
HEDEP’in tarımsal destekleme ödemelerinin arttırılması ve üreticilerin 250 bin liraya kadar olan borçlarının kamu tarafından üstlenilmesi önergeleri de reddedilirken, İYİ Parti’nin barınaklara fazladan ödenek sağlanması için verdiği önerge de iktidarın desteğini alamadı.
Görüşmelerde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Önümüzdeki sene için toplam 91.5 milyar liralık bir tarımsal destekleme var. Mazot desteği 16.1 milyar lira. Çiftçi bir yılda yaklaşık 3 milyar litre mazot kullanıyor. Çiftçi devletten 16 milyar lira mazot desteği alıyor ama mazot kullanırken 46 milyar lira vergi ödüyor” dedi.
Öte yandan AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem’in ucuz işgücü olarak çalıştırılan yabancı ülke vatandaşlarına değinmesi dikkat çekti. Erdem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “Tarımda yabancı elemanlarla, çobanlarla ne yazık ki çalışmak durumundayız. İş bekleyen çok ama tarıma yönelttiğinde gitmiyorlar. İstihdamı da oradaki kişileri memnun edecek düzene sokmamız gerekiyor” dedi.
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