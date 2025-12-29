Tasarruf sahipleri dikkat: 90 bin TL'yi aşan devlet katkısı için son 3 gün!

Milyonlarca kişinin dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2025 yılında da devlet katkısı avantajıyla öne çıkıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken, BES katılımcıları devletin sunduğu katkı payından üst limitten yararlanabilmek için kritik bir döneme girdi.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLARAK UYGULANIYOR

Bireysel emekliliği teşvik etmek amacıyla devlet, BES’e yatırılan her katkı payının yüzde 30’u oranında ek destek sağlıyor. Bu kapsamda, sisteme bin lira yatıran bir katılımcının hesabına 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve toplam birikim 1300 liraya yükseliyor.

DEVLET KATKISINDA ÜST LİMİT BULUNUYOR

Devlet katkısı sınırsız uygulanmıyor. Mevzuat gereği bu destek, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor.

2025 yılında brüt asgari ücretin 26 bin 5 lira olarak belirlenmesiyle birlikte, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira ödeme yapan katılımcılar en fazla 93 bin 618 lira devlet katkısı alabiliyor. Aylık 26 bin 5 lira BES ödemesi yapanlar, bu üst limite ulaşmış sayılıyor.

EKSİK ÖDEME YAPANLAR İÇİN TAMAMLAMA FIRSATI

Devlet katkısının tamamından henüz yararlanamayan BES katılımcıları için yıl sonuna kadar tamamlama imkânı bulunuyor. Eksik kalan tutar tek seferde yatırılarak katkı payı üst limite çıkarılabiliyor. Sisteme henüz dahil olmayanlar ise BES sözleşmesi yaparak 312 bin 60 lira ödeme gerçekleştirdiklerinde aynı devlet katkısından faydalanabiliyor.

BES AİLE BİREYLERİ ADINA DA YAPTIRILABİLİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi, aile bireyleri adına da düzenlenebiliyor. Üç kişilik bir ailede her birey için üst limitten ödeme yapılması durumunda, toplam devlet katkısı 280 bin 854 liraya kadar ulaşabiliyor.

DAHA DÜŞÜK TUTARLARLA DA DEVLET KATKISI ALINABİLİYOR

Yüksek tutarda ödeme yapma imkânı olmayan katılımcılar da daha düşük meblağlarla BES’e dahil olabiliyor. Örneğin, 100 bin lira yatıran bir katılımcı yaklaşık 30 bin lira devlet katkısı elde edebiliyor.

ÖDEME YÖNTEMİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, ödeme yöntemine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Nakit ödemeler anında sisteme yansırken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde valör süresi nedeniyle işlemler yıl sonrasına sarkabiliyor. Bu durum, ilgili yılın devlet katkısından yararlanamama riskini doğurabiliyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2025 yılına ait devlet katkısından üst limitten faydalanmak isteyenler için son 3 güne girildi. Uzmanlar, katkı payı ödemelerinin gecikmeden ve mümkünse nakit olarak yapılmasının, yıl bitmeden devlet desteğinden azami düzeyde yararlanmak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.