Tasarruf var deniliyor ama araç saltanatı sürüyor: Binlerce var, yenisi alınıyor

Bütçe verilerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde haziran itibariyle toplam 115 bin 344 araç bulunuyor. Bu araçlardan 35 bin 410’u binek otomobil. 279’u güvenlik önlemli binek otomobil. Bunların dışında özel bütçeli idarelerde 5 bin 473, yükseköğretim kurumlarında 4 bin 339, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda da 155 taşıt bulunuyor. Buna karşın gelecek yıl da kamuya yine çok sayıda araç alınacak.

SARAY’A 20 TANE DAHA

Cumhurbaşkanlığı’nda haziran itibariyle toplam 467 taşıt bulunuyor. Gelecek yıl 20 araç daha alınacak. Bu araçlardan 10’u binek otomobil. 5’i sürücü dahil en fazla 17 kişilik minübüs, 5’i de panel.

DİYANET KAMYON ALIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki araç sayısı haziran sonu itibariyle 363. Gelecek yıl 11 araç daha alınacak. Bu araçlardan 7’si binek otomobil. 1’i de taşra birimlerinin hizmetlerinden kullanılmak üzere alınacak kamyon. Bunun dışında bir minibüs, bir panel ve bir tane de otobüs alınacak. Bu taşıtların tamamının başkanlığın taşra birimlerinde kullanılacağı belirtildi.

TBMM’de 135 taşıt bulunuyor. Gelecek yıl 30 araç daha alınacak. Bunların 20’si binek otomobil olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 35 araç alınacak. Bu araçlardan 20’si otomobil. Otomobillerden 10’u arazi binek otomobil olacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na 6 taşıt alınacak. Bu taşıtlardan 5’i binek otomobil olacak.