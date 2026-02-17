Taşıt kayıt istatistikleri belli oldu: Sürücüler en çok hangi markayı tercih etti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1’ini otomobil, yüzde 18,7’sini motosiklet, yüzde 18,4’ünü kamyonet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 1,3’ünü traktör, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK BAZDA TAŞIT KAYITLARINDA GERİLEME

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Aylık değişimde kamyon yüzde 59,0, otobüs yüzde 36,4 ve minibüs yüzde 34,0 oranında artış gösterdi.

Buna karşılık traktörde yüzde 62,6, motosiklette yüzde 53,7, otomobilde yüzde 44,9, kamyonette yüzde 17,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,2 azalış kaydedildi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 12,7 DÜŞÜŞ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Yıllık bazda özel amaçlı taşıtta yüzde 186,3, otobüste yüzde 38,2, kamyonda yüzde 24,5, kamyonette yüzde 9,5 ve minibüste yüzde 9,1 artış görüldü.

Aynı dönemde traktörde yüzde 41,0, otomobilde yüzde 22,3 ve motosiklette yüzde 2,0 oranında gerileme yaşandı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33,7 MİLYONU AŞTI

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 751 bin 673’e ulaştı. Kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 6,9’unu traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAKTA 827 BİNİN ÜZERİNDE TAŞIT DEVRİ

Ocak ayında 827 bin 673 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 70,3’ünü otomobil, yüzde 15,7’sini kamyonet, yüzde 6,8’ini motosiklet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK HANGİ MARKA TERCİH EDİLDİ?

Ocak ayında 81 bin 108 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kayıtlı otomobiller içinde Renault yüzde 15,9 ile ilk sırada yer aldı. Toyota yüzde 8,6, Peugeot yüzde 7,8, Fiat yüzde 7,0, Volkswagen yüzde 6,4, Citroen yüzde 6,2, Opel yüzde 6,0, Hyundai yüzde 5,8, TOGG yüzde 5,6 ve BYD yüzde 4,6 pay aldı.

Chery yüzde 3,1, Ford ve Nissan yüzde 2,7, Skoda yüzde 2,6, Mercedes-Benz yüzde 1,8, BMW yüzde 1,7, Volvo yüzde 1,6, Audi yüzde 1,4, Kia yüzde 1,1 ve Jaecoo yüzde 0,9 oranında kaydedildi. Diğer markaların payı ise yüzde 6,6 oldu.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,8’i benzin yakıtlı, yüzde 28,6’sı hibrit, yüzde 18,9’u elektrikli, yüzde 9,4’ü dizel ve yüzde 0,3’ü LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 otomobilin yüzde 32,5’i dizel, yüzde 31,0’ı benzin, yüzde 30,0’ı LPG, yüzde 4,1’i hibrit ve yüzde 2,2’si elektrikli olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

EN FAZLA 1300 VE ALTI MOTOR HACMİ

Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1’i 1300 ve altı silindir hacmine sahip oldu. Bunu yüzde 14,2 ile 1401-1500, yüzde 13,3 ile 1501-1600, yüzde 10,8 ile 1301-1400, yüzde 8,1 ile 1601-2000 ve yüzde 0,7 ile 2001 ve üstü motor hacmine sahip otomobiller izledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 33 bin 511’i gri renkte oldu. Renk dağılımında gri yüzde 41,3 ile ilk sırada yer aldı. Beyaz yüzde 27,5, mavi yüzde 10,2, siyah yüzde 10,1, yeşil yüzde 5,7, kırmızı yüzde 2,9, kahverengi yüzde 1,4, turuncu yüzde 0,4 ve sarı yüzde 0,2 oranında kaydedildi.