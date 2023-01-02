Tata satışları aralık ayında arttı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:48

Hintli otomotiv şirketi Tata Motors, Aralık 2022'de toplam yurtiçi satışlarında yüzde 10'luk bir artışla 7 bin 997 adede ulaşıldığını bildirdi. Tata'nın geçen yılın aynı ayındaki satış ise 6 bin 307’ydi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yurtiçi yolcu araç satışları, Aralık 2021'de 35 bin 299 adet iken yüzde 13,4 artışla Aralık 2022’de 40 bin 43 adede ulaştı. Ticari araçlarda ise toplam satışların Aralık 2021'deki 34 bin 151 adede kıyasla oldukça az bir düşüşle 33 bin 949 adede gerilediği ifade edildi.

GÜÇLÜ TALEP BEKLENTİSİ

Tata Motors Genel Müdürü Shailesh Chandra, elektrikli araçlardaki büyüme momentumunun 2023'te de devam etmesini beklediklerini, bazı eyaletlerdeki teşviklerin bunu desteklediğini söyledi. Ancak şirket, iç pazarda güçlü bir talep öngörse de artan Covid-19 vakalarının tedarik zincirlerine etkisini yakından izleyecek.

Tata Motors Ltd İcra Direktörü Girish Wagh ise jeopolitik durumu, enflasyonu, faiz artışlarının hem talep hem de arz tarafına etkilerini de yakından izleyecekleri için özellikle orta ve ağır ticari araçlarlarda 2023 yılının 4. çeyreğinde iyi bir yenileme talebi beklediklerini söyledi.