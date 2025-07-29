Temmuz enflasyon beklentisi paylaşılırken enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, TCMB 2025 Temmuz enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ağustos, Pazar gününe denk geldiği için TÜİK Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

MERKEZ BANKASI 2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.