TCMB açıkladı: Cari açık 20 milyar doları aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül 2025 ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 6 milyar 803 milyon dolar fazla kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise 64,8 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER VE TURİZM GELİRLERİ ÖNE ÇIKTI

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık gösterdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylül ayında 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 269 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 6 milyar 259 milyon dolar net gelir sağlandı.