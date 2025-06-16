TCMB anketi açıklandı: Yıl sonu dolar ve faiz tahmini belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 30,35’ten yüzde 29,86’ya düştü. Bu düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ Ankete katılanların 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 25,06 iken, bu dönemde yüzde 24,56’ya indi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,77’den yüzde 17,35’e geriledi.

Anket verilerinde şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir."

"Nokta tahminler esas alındığında, katılımcıların yüzde 14,29’u TÜFE’nin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’si yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’i ise yüzde 26,00 – 28,99 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir."



POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49,00 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları, TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.