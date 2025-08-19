Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 43 seviyesine çekmesinin ardından, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında nasıl bir adım atacağı piyasaların odak noktasına yerleşti. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi?

2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi. Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanarak, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.