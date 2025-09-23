TCMB verileri açıklandı: Firmaların döviz açığı 182,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları bir önceki aya kıyasla 3 milyar 796 milyon dolar artarken, yükümlülüklerde 17 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Firmaların net döviz pozisyonu açığı ise aynı dönemde 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara geriledi.

VARLIKLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Varlık dağılımına bakıldığında, ihracat alacakları, yurtiçi bankalardaki mevduatlar, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetlerde sırasıyla 1 milyar 519 milyon dolar, 984 milyon dolar, 767 milyon dolar, 381 milyon dolar ve 145 milyon dolarlık artış görüldü. Bu kalemler toplamda varlıklara 3 milyar 796 milyon dolar katkı yaptı.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Yükümlülükler tarafında ise ithalat borçları, türev yükümlülükler ve yurtiçinden sağlanan nakdi kredilerde artış kaydedilirken, yurtdışından sağlanan kredilerde 1 milyar 20 milyon dolarlık düşüş oldu. Böylece toplam yükümlülükler 17 milyon dolar yükseldi.

KREDİLERİN VADE DAĞILIMI

Vade dağılımı incelendiğinde, yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler 528 milyon dolar azalırken uzun vadeli krediler 554 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 851 milyon dolar artarken uzun vadeli krediler 1 milyar 104 milyon dolar geriledi.

KISA VADELİ POZİSYONDA ARTIŞ

Temmuz 2025 itibarıyla kısa vadeli varlıklar 137 milyar 759 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 131 milyar 106 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası 6 milyar 654 milyon dolar olarak kaydedildi ve hazirana göre 2 milyar 240 milyon dolar arttı.