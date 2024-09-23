TCMB'nin brüt rezervinde yeni rekor

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:42

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 20 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,8 milyar dolar arttı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 13 Eylül haftasında 153,6 milyar dolar olan rezervler, 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 156,4 milyar dolara çıktı.

CNBC-e'de yapılan hesaplamalara göre de brüt rezervlerde rakam aynı olurken, net uluslararası rezervlerin ise 3,1 milyar dolar artarak 51,9 milyar dolar ile Temmuz 2013’ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye çıkması bekleniyor.

Net uluslararası rezervlerin ise 3,1 milyar dolar artarak 51,9 milyar dolar ile Temmuz 2013’ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye çıkması öngörülüyor.

13 Eylül haftasında Merkez'in brüt rezervi 153,5 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 48,8 milyar dolar düzeyindeydi.

SWAP HARİÇ NET REZERV 29 MİLYAR DOLAR

Bir önceki hafta 26,5 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 2,6 milyar dolar artarak 29,1 milyar dolara yükselecek.

Merkez Bankası'nın rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklaması bekleniyor.