TCMB'nin eski Başekonomisti Hakan Kara'dan 'stagflasyon' açıklaması: 'Yılın ikinci yarısında...'
TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara sosyal medya hesabından Türk ekonomisinin geleceğine dair öngörüsünü paylaştı. Kara "Yılın ikinci yarısında muhtemelen stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) yaşanacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından bir öngörüde bulundu.
Stagflasyon beklentisini açıklayan Kara'nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Yılın ikinci yarısında muhtemelen stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) yaşanacak. Temel soru bunun faturasının kime kesileceği. Hesabı yemeği yiyenler değil son dakikada masaya eklenenler ödeyecek gibi görünüyor."
Yılın ikinci yarısında muhtemelen stagflasyon (düşük büyüme ve yüksek enflasyon) yaşanacak. Temel soru bunun faturasının kime kesileceği. Hesabı yemeği yiyenler değil son dakikada masaya eklenenler ödeyecek gibi görünüyor.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 8, 2023
Türk ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetmeye devam ederken, iktidar tarafından enflasyonu düşük gösterme çabaları ise sürüyor. Mayıs ayının enflasyon hesabında doğalgazın 'sıfır fiyat' gösterilmesi büyük tepkiye sebep oldu.
STAGFLASYON NEDİR?
Stagflasyon, İngilizce "stagnation" yani durgunluk/daralma ve "inflation" yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.
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